Путин пообещал ответ Киеву, если он продолжит попытки нанести ущерб гражданским объектам

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Россия сдержанно отвечает на попытки Украины нанести ущерб гражданской инфраструктуре РФ, но если они продолжатся, реакция будет более серьезной.

"В ходе нее (военной спецоперации РФ - ИФ), конечно, мы видим эти попытки проведения каких-то террористических актов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре. Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени", - сказал Путин журналистам в Самарканде.

"Совсем недавно Вооружённые силы России нанесли там пару ударов чувствительных. Ну, будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзным", - сказал он.