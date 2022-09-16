Максим Галкин объявлен иноагентом

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц-иностранных агентов телеведущего и пародиста Максима Галкина.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

По данным министерства, Галкин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Галкин в настоящее время проживает за рубежом. Он уехал в Израиль в марте этого года, вскоре после того, как выступил против специальной военной операции РФ на Украине.