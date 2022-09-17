Володин предложил перевести школы из муниципального в региональное подчинение

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает нужным перевести школы из муниципального в региональное подчинение.

"Сегодня школы относятся к муниципальному уровню власти. Есть проблемы - нехватка учителей и состояние самих школ. Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Он также предложил подписчикам проголосовать "за" или "против" этого предложения в прикрепленном опросе.