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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Скончался рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков

Скончался рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков
Космонавт Валерий Поляков после приземления. 1989 год.
Фото: Альберт Пушкарев/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Советский и российский космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос, скончался на 81-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе" в понедельник.

"Госкорпорация "Роскосмос" с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР, обладателя мирового рекорда самого длительного полета в космос (437 суток) Валерия Полякова", - говорится в сообщении.

В госкорпорации выразили глубокие соболезнования родственникам и близким космонавта.

Поляков пробыл на орбитальной станции "Мир" 437 суток, установив абсолютный рекорд по длительности пребывания в космосе за один полет. Исследования космонавта помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос.

Всего Поляков участвовал в двух космических экспедициях общей продолжительностью 678 суток.

Валерий Поляков Роскосмос
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