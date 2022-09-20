Зейская ГЭС сохранит в октябре сброс воды ради судов с грузом для Амурского ГХК

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Зейская ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") сохранит до конца сентября и в октябре увеличенный объем сбросов воды для прохода судов с крупногабаритным оборудованием к месту строительства Амурского газохимического комплекса (ГХК) в Амурской области, сообщает пресс-служба гидростанции.

"Увеличение расходов с учетом возможной боковой приточности позволит поднять уровень воды ниже гидроузла до отметки, необходимой для беспрепятственного судоходства. При этом опасности подтопления территорий в нижнем бьефе нет. Такой режим сохранится и в октябре", - отметил директор Зейской ГЭС Вячеслав Шепелев, чьи слова приводятся в сообщении.

По указанию Амурского бассейнового водного управления в сентябре на ГЭС установлен новый режим работы средним за период сбросным расходом через гидроагрегаты 1 тыс. (плюс-минус 80) кубометров в секунду.

По информации Росгидромета, приток воды в Зейское водохранилище до конца сентября ожидается около нормы – 1,6-2 тыс. кубометров в секунду (при норме – 1,62 тыс. кубометров в секунду).

Среднее значение притока к створу Зейской ГЭС за прошедшие сутки составило 1,4 тыс. кубометров в секунду, уровень верхнего бьефа Зейского водохранилища – 315,07 метра, уровень нижнего бьефа – 222,79 метра.

Как сообщалось, "СИБУР" рассчитывает запустить Амурский газохимический комплекс, который будет перерабатывать жидкие углеводороды Амурского газоперерабатывающего завода, в 2025-2026 годах. Предполагается, что ГХК станет крупнейшим в мире комплексом по производству базовых полимеров: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена в год.