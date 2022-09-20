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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В порту Усть-Луга может появиться судоремонтная база

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ФГУП "Росморпорт" (РМП, подведомственно Росморречфлоту) намерено организовать судоремонтную базу в порту "Усть-Луга". Об этом сообщил заместитель генерального директора предприятия Василий Стругов на конференции "Судоремонт, модернизация, комплектующие" в рамках V международного рыбопромышленного форума в Петербурге.

"Текущая ситуация подтолкнула нас проанализировать инфраструктуру, которой владеет "Росморпорт". Мы посчитали, что благодатная почва находится в порту "Усть-Луга". Там еще в 2011 году была начата реализация базы обслуживания флота, но по ряду причин строительство было приостановлено. Сейчас предприятие изыскало средства, чтобы возобновить достройку гидротехники, всех коммуникаций, подъездных дорог, зданий и сооружений", - сказал Стругов.

По его словам, "Росморпорт" в сентябре объявил конкурс на поиск подрядчика, который завершит первый этап этого проекта. Плановый срок окончания строительства - третий квартал 2023 года.

Предполагается построить док, который будет обслуживать флот в Северо-Западном регионе. В конце 2023 года "Росморпорт" рассчитывает начать ремонт судов.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры, находится в ведении Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Компания осуществляет деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Росморпорт Росморречфлот Усть-Луга
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