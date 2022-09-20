Академия проявила мудрость

Новым главой РАН избран Геннадий Красников, репортаж "Интерфакса" о голосовании в Академии наук

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российская Академия наук избрала очередного президента: им стал академик Геннадий Красников.

Сообщает специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

Было бы хуже, если бы никого не выбрали!

Корр.: Вряд ли кто-то из сидящих в зале сомневался в исходе голосования. Были, правда, гадания "Что будет, если выберут не Красникова, а другого кандидата, Дмитрия Марковича". Тот, кто задавал подобный вопрос, как правило тут же сам и давал на него ответ: "Вряд ли руководство страны позитивно на это отреагирует, а это плохо отразится на возможности нашей дальнейшей работы".

Была даже попытка сорвать голосование: ряд членов Академии через сайт самой Академии перед закрытием вчерашнего заседания призвали к бойкоту. Председательствующий на вечернем заседании вице-президент Академии Владимир Стародубов, сообщив об этом призыве, тут же в шутливом тоне прокомментировал: "Если сорвем голосование, то станем, медицинским языком говоря, импотентами".

Однако два претендента отнеслись к попытке сорвать голосование серьезно и обратились ко всем членам РАН с просьбой не поддаваться на провокацию.

Поэтому первый вопрос, который задавали, вероятно, не только журналисты, но и сами участники выборного процесса, был "Соберется ли кворум?". То есть на какой призыв члены РАН откликнутся: согласятся на бойкот или не поддадутся этом призыву? Не поддались. Кворум собрался.

И все прошло благополучно.

Я обратился к двум претендентам, входящим в четверку. Как известно, правительство из этой четверки оставило только Красникова, Сергеева и Марковича. Академик Нигматуллин не попал в список для голосования, но в выборах участвовал.

Нигматуллин: Я отношусь к этим выборам позитивно. Выбрали, выполнили свой долг. Было бы хуже, если бы никого не выбрали.

Корр.: Проходящий мимо один из присутствующих в зале вскользь заметил: "Если бы не выбрали, Академия бы рухнула". Я не успел даже спросить, кто это был. Но Маркович отреагировал.

Маркович: Академия проявила мудрость и избрала очередного президента. Будем работать дальше.

Корр.: Надо сказать, что убежденность "будем работать дальше" отчасти покоилась и на первом выступлении вновь избранного президента, который сказал, что и у Нигматуллина, и у Марковича есть много интересных предложений. Соберем все лучшее и объединим. Будем работать вместе.

И с правительством будем работать вместе!

На пресс-конференции, состоявшейся сразу по окончании заседания, журналистов интересовал вопрос как будет строить новый президент отношения с руководящими структурами страны.

Красников: Будем стараться работать вместе. Главная задача сейчас – достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами. Вместе надо определить, что может Академия наук сделать. В первую очередь это касается достижения технологической независимости страны.

Это и станет первоочередной задачей новой команды, которую я представлю 22 сентября. Она должна быть комфортной и достаточно боевой, чтобы сразу наладить необходимые контакты как с правительственными структурами, так и с администрацией президента.

Конечно, эти контакты не должны быть односторонними: должно быть встречное движение. Правительство должно обозначить те приоритеты, которые вызывают у него озабоченность, и соответственно в этих вопросах Академия наук должна проявить активность.

Мы, конечно, видим те узкие места, которые беспокоят правительство, но мало их видеть, надо постараться конкретизировать задачи, определить пути их решения и время, отведенное для этого. Академия наук достаточно компетентна во всех областях науки и знаний, начиная от естественных наук, медицины, сельского хозяйства. Многие вопросы, которые рассматривает правительство и принимает по ним постановления, к сожалению, нередко не рассматриваются во взаимосвязи. Это понятно почему. Потому что только Академия наук учитывая ее компетенции, может рассмотреть многие важные проблемы и дать свои предложения в проекты постановлений. Ведь не секрет, что некоторые вопросы, которые обсуждает правительство и принимает по ним решения, связаны не только с экономикой: они взаимозависимы с миграционной политикой, экологией, проблемами техногенного характера.

Поэтому мы считаем, что Академия наук должна комплексно рассматривать, с учетом своего профессионализма и знаний, многие обсуждаемые важные документы и высказывать по ним свои рекомендации.

Корр.: Журналистов интересовал и вопрос, есть ли у президента уже предложения по каким-то конкретным проектам.

Красников: Такие проекты должны рассматриваться на президиуме. Я надеюсь, что мы сможем выбрать три мощных научных проекта, которые должны стать драйвером развития страны на ближайшее время. Подобными проектами в свое время были атомный, космический и некоторые другие, которые стали важнейшими для жизни страны.

Корр.: естественно, что в программах всех кандидатов говорилось о тяжелых последствиях реформы РАН в 2013 году . Что думает об этом новый президент Российской академии наук?

Красников: Вместе с юристами я подготовил поправки в действующее законодательство, регулирующее деятельность Российской академии наук после реформы 2013 года. Они позволят Академии шире использовать свой потенциал.

Дело в том, что даже то, что нам определено законом о Российской академии наук, мы, к сожалению, не в полной мере смогли реализовать эти предоставленные возможности. Поэтому первая задача, которая стоит в рамках уже действующих законодательных документов - более эффективно использовать возможности РАН. А дальше у меня подготовлены и обсуждены с соответствующими юридическими институтами поправки к закону, новые нормативные акты, которые позволили бы академии более широко пользоваться тем потенциалом, который у нас есть.