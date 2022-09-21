Путин подписал указ о частичной мобилизации

По его словам, это коснется только военнослужащих запаса

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября.

Указ подписан по предложению Министерства обороны ради защиты России, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности россиян и жителей освобожденных территорий. Он отметил, что российские военные действуют на линии соприкосновения, протяженность которой превышает 1000 км, и противостоят по сути всей военной машине коллективного Запада.

По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего "те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт". Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО, пообещал он.

Он также заверил, что все россияне, кого призовут по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии тех, кто служит по контракту. Работникам оборонно-промышленного комплекса указ дает право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на период, пока они работают на оборонных предприятиях.

О начале мобилизации 21 сентября будут официально проинформированы Госдума и Совет Федерации. Мероприятия по мобилизации начнутся с этого же дня, подчеркнул Путин.

Он поручил главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов.

Указ о частичной мобилизации подразумевает и наращивание производства на предприятиях ОПК, добавил он.

В обращении Путин отметил, что цели СВО на Украине остаются неизменными и что Россия не имеет право оставить проживающих на Украине близких ей людей на растерзание палачам.

Также он пообещал поддержку в проведении референдумов в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях о самоопределении и присоединении их к России.

Еще он сообщил, что поручил правительству и Минобороны определить статус добровольцев, которые участвуют в спецоперации.

Трансляция обращения президента началась в 9:00 по Москве в среду. Запись обращения выложена на сайте Кремля. СМИ анонсировали его трансляцию с вечера вторника.