Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Повестки в рамках объявленной в среду частичной мобилизации не будут рассылаться через Госуслуги, сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

"В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для этого нет необходимой законодательной базы.

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