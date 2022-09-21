Международный железнодорожный форум в Сочи решили отложить

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Сочи решили перенести на более поздний срок международный железнодорожный форум "PRO//Движение.1520", который организует ИД "Гудок".

Мероприятие первоначально планировали провести 3-5 октября. Новые сроки пока не называются.

Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520", традиционно проходит в Сочи и является главной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития железнодорожной отрасли. Последний раз форум проводился в очном формате в 2019 году. В 2020 году его провели онлайн из-за пандемии. В 2021 году форум не проводился.