Путин заявил, что Россия не поддастся шантажу и не поступится своим суверенитетом

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия не повторит ошибок прошлого и не поступится собственным суверенитетом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов", - сказал он в среду на торжественном мероприятии, посвященном 1160-летию Великого Новгорода.

По его словам, "в такие периоды под угрозой оказывалось само существование России".

"Больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим и не утратим свой суверенитет", - добавил Путин.