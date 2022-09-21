Лавров подтвердил приглашение президенту Боливии посетить Россию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на визит президента Боливии Луиса Арсе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе встречи с боливийским коллегой Рохелио Майто Лавров сообщил, что президент Владимир Путин передавал "наилучшие приветы президенту Арсе, и он просил также напомнить, что у господина президента есть приглашение посетить РФ".

В свою очередь Майто сообщил, что у него поручение передать приветствие от президента Боливии Путину.

"Президент Арсе очень ценит телефонные разговоры, которые у него были (с Путиным) и придает им огромное значение. И надеется на реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Майто.