Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Лавров подтвердил приглашение президенту Боливии посетить Россию

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Москве рассчитывают на визит президента Боливии Луиса Арсе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе встречи с боливийским коллегой Рохелио Майто Лавров сообщил, что президент Владимир Путин передавал "наилучшие приветы президенту Арсе, и он просил также напомнить, что у господина президента есть приглашение посетить РФ".

В свою очередь Майто сообщил, что у него поручение передать приветствие от президента Боливии Путину.

"Президент Арсе очень ценит телефонные разговоры, которые у него были (с Путиным) и придает им огромное значение. И надеется на реализацию тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе этих разговоров", - сказал Майто.

Боливия МИД РФ Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МВД сообщило о пресечении несанкционированных акций в ряде регионов РФ

Что произошло за день: среда, 21 сентября

Лавров заявил о балансировании США на грани превращения в сторону конфликта на Украине

Жителям европейской части России пообещали осеннюю дождливую погоду в ближайшие дни

Жителям европейской части России пообещали осеннюю дождливую погоду в ближайшие дни
Военная операция на Украине

Белый дом серьезно воспринял слова Путина о ядерном оружии

Белый дом серьезно воспринял слова Путина о ядерном оружии

Закон об ипотечных и потребительских каникулах доработают с учетом военной спецоперации

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Матвиенко предложила правительству рассмотреть увеличение закупок золота

Прокуратура Москвы предупредила о последствиях призывов к протестам

ЦБ Казахстана оставил на усмотрение банков решения о работе с картами "Мир"

В Думе сочли, что больше всего граждан мобилизуют в центральных и западных регионах РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });