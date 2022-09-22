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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ФСБ задержала президента Московской областной нотариальной палаты

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании руководящего сотрудника Федеральной нотариальной палаты, подозреваемого в получении 5 млн рублей за назначение на должность нотариуса в столичном регионе.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД РФ пресечена противоправная деятельность руководящего сотрудника Федеральной нотариальной палаты, связанная с коммерческим подкупом в особо крупном размере", - сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

ФСБ установлено, что "указанное лицо в 2021 году получило 5 млн рублей за оказание услуг по назначению родственника одного из представителей нотариального сообщества на должность нотариуса в Московском регионе".

В свою очередь столичное управление Следственного комитета сообщило, что речь идет о президенте Московской областной нотариальной палаты Станиславе Смирнове.

Смирнов в настоящее время имеет статус подозреваемого.

"Его причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается материалами уголовного дела. В настоящее время Смирнов доставлен в подразделение ведомства для проведения следственных действий, после чего ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается", - сообщили в СК.

Москва ФСБ Федеральная нотариальная палата Московская областная нотариальная палата
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