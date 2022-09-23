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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 8 октября

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Действие высокого уровня террористической опасности продлено в приграничных муниципалитетах Крыма до 8 октября. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 сентября 2022 года до 20:00 8 октября 2022 года на территории ряда муниципалитетов и объектах республики будет действовать высокий ("жёлтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов.

Решение распространяется на Джанкойский и Красноперекопский районы, города Армянск, Джанкой и Красноперекопск и затрагивает объекты Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минтопэнерго, Минпромполитики и Госкомводхоза Крыма.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Крыму 11 апреля и продлевался каждые две недели.

Крым
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