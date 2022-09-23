Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Инспекции по ДСНВ между Россией и США приостановлены

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" проводит планирование показа вооружений американской инспекционной группе в рамках договора СНВ на случай его возобновления, в настоящее время инспекции по договору приостановлены, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В настоящее время инспекционная деятельность в том числе и проведение показов приостановлены. Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках Договора в случае их возобновления", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения.

Ранее "Роскосмос" опубликовал на портале госзакупок техническое задание, согласно которому Россия планирует провести показ американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

8 августа Россия уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ.

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО – SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

В ноябре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 был показан американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября 2019 года.

"Авангард" – новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".

Роскосмос РФ США ДСНВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Украинский журналист Цимбалюк и главред Newsader Кушнарь признаны иноагентами

Что произошло за день: пятница, 23 сентября

Тарифы ЖКХ для населения проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%

Тарифы ЖКХ для населения проиндексируют с 1 декабря в среднем на 9%

Кредиты мобилизованных будут погашены в случае их гибели

Беспошлинный ввоз физлицами товаров в ЕАЭС на сумму до 1000 евро продлен до апреля

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств и участии в ОПС

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации убийств и участии в ОПС

Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах

Мобилизация не коснется студентов, проходящих первичное обучение в вузах

IT-специалисты, получившие отказ в отсрочке от мобилизации, могут обращаться в Минцифры

Умершие знаменитости

Умер режиссер Владимир Краснопольский

Forbes сообщил о предложении Кудрину опциона на 5% "Яндекса"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });