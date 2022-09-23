Инспекции по ДСНВ между Россией и США приостановлены

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" проводит планирование показа вооружений американской инспекционной группе в рамках договора СНВ на случай его возобновления, в настоящее время инспекции по договору приостановлены, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В настоящее время инспекционная деятельность в том числе и проведение показов приостановлены. Закупочные процедуры проводятся российской стороной в целях выполнения своих обязательств по обеспечению инспекционной деятельности в рамках Договора в случае их возобновления", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 2010 года предусмотрены взаимные показы новых образцов вооружения.

Ранее "Роскосмос" опубликовал на портале госзакупок техническое задание, согласно которому Россия планирует провести показ американской инспекционной группе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" до 20 февраля 2024 года в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

8 августа Россия уведомила США о том, что временно выводит свои объекты из-под инспекционной деятельности в рамках ДСНВ.

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО – SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

В ноябре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что "Авангард" в рамках договора СНВ-3 был показан американским инспекторам, которые находились в России с 24 по 26 ноября 2019 года.

"Авангард" – новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".