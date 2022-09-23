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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Субсидирование кредитов системообразующим компаниям транспорта сократили до 371 млн руб.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало апрельское решение о выделении 16,7 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование кредитов для системообразующих предприятий транспортной отрасли, сократив объем предоставляемых средств до 371 млн рублей.

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

При этом сумма кредитов, на частичное погашение которых выделяются субсидии, сокращается с 250 млрд рублей до 36,9 млрд рублей.

Ранее стало известно о намерении правительства свернуть программу льготного кредитования системообразующих предприятий на фоне значительного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и, как следствие, потери привлекательности условий программы. "Программы льготного кредитования системообразующих компаний тоже, надо понимать, вводились на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться", - говорил в начале сентября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Минэкономразвития РФ
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