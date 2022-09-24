Мизинцев сменил Булгакова на посту замминистра обороны России

Михаил Мизинцев Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны РФ, который курирует тыл; Дмитрий Булгаков освобожден от должности замминистра обороны в связи с переходом на другую работу, сообщило военное ведомство России в субботу.

"На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как отмечается, "ранее генерал-полковник Михаил Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации".

"Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу", - сообщило Минобороны России.

Согласно сайту министерства, заместитель главы военного ведомства на данной должности, в частности, руководит системой материально-технического обеспечения Вооруженных сил, деятельностью по организации обеспечения войск вооружением, военной техникой и материальными средствами, их хранения, эксплуатации, модернизации, ремонта и утилизации, воинских перевозок.