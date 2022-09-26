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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Лукашенко счел, что уехавшие за границу россияне еще попросятся назад

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уехавшие за границу россияне вернутся обратно, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нас там мобилизацией пугают, здесь кто-то бежал за границу... ну, слушайте: у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну, хорошо: пусть убежали - ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Но они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну пусть бегут", - сказал Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник.

Кадры встречи были показаны по телеканалу "Россия-24".

"Я не знаю, как вы к этому относитесь, я особо не переживаю. В 20-м году несколько тысяч (из Белоруссии - ИФ) выехали: просятся назад. Большинство просят: заберите назад. И эти - приедут", - заявил Лукашенко.

Только, по его словам, "надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда или пусть кормятся там на вольных хлебах".

"Извините, что я в открытую это говорю: так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по европам и по Америке, как это было с большевистской революцией и после нее. Ситуация не та", - считает Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия
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