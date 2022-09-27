Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

В Совбезе РФ заявили о необходимости мониторинга мессенджеров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Совбеза России указали на необходимость мониторинга соцсетей и мессенджеров для борьбы с интернет-контентом, пропагандирующим ненависть и оскорбляющим человеческое достоинство, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Обращено внимание на важность мониторинга социальных сетей, мобильных мессенджеров, используемых криминальными группами, для выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности модераторов и участников сетевых ресурсов, пропагандирующих идеологию ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.

В нем отмечается, что на заседании также были выработаны дополнительные меры для борьбы с транснациональной контрабандой наркотиков и психотропных веществ на территорию России.

"Предложены конкретные мероприятия, повышающие эффективность расследования уголовных дел в отношении лидеров и активных участников этнических преступных групп и сообществ. Отмечена необходимость совершенствования информационного взаимодействия ведомств для установления подлежащего конфискации имущества лидеров и участников организованных преступных групп", - сообщили в аппарате Совбеза РФ.

Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами

Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за мобилизованными гражданами

В Кремле на вопрос о создании Крымского округа ответили, что указы президента не анонсируются

Военная операция на Украине

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией

Власти Северной Осетии не исключили введения режима ЧС на границе с Грузией
Военная операция на Украине

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

Глава МВД Грузии не увидел причин закрывать границу с Россией

В РФ за сутки COVID-19 заболели 36,6 тыс. человек

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

Оператор "Северного потока-1" констатировал разрушение сразу трех ниток газопровода

С 21 сентября в Казахстан въехали около 98 тысяч россиян

Военная операция на Украине

На границе с Грузией на КПП "Верхний Ларс" откроют мобилизационный пункт

Медведев счел, что НАТО не вступит в конфликт на Украине, даже если РФ применит ядерное оружие

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска

В Москву доставят на лечение 15 пострадавших при стрельбе в школе Ижевска
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });