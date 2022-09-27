В Совбезе РФ заявили о необходимости мониторинга мессенджеров

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Эксперты Совбеза России указали на необходимость мониторинга соцсетей и мессенджеров для борьбы с интернет-контентом, пропагандирующим ненависть и оскорбляющим человеческое достоинство, сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"Обращено внимание на важность мониторинга социальных сетей, мобильных мессенджеров, используемых криминальными группами, для выявления, предупреждения и пресечения противоправной деятельности модераторов и участников сетевых ресурсов, пропагандирующих идеологию ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам заседания межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.

В нем отмечается, что на заседании также были выработаны дополнительные меры для борьбы с транснациональной контрабандой наркотиков и психотропных веществ на территорию России.

"Предложены конкретные мероприятия, повышающие эффективность расследования уголовных дел в отношении лидеров и активных участников этнических преступных групп и сообществ. Отмечена необходимость совершенствования информационного взаимодействия ведомств для установления подлежащего конфискации имущества лидеров и участников организованных преступных групп", - сообщили в аппарате Совбеза РФ.