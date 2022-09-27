Комитет Думы запросит МИД РФ о возможности использования в России рабочей силы из КНДР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по международным делам обратится в МИД РФ по вопросу о возможном использовании рабочей силы из КНДР в России, заявила первый заместитель председателя комитета Светлана Журова.

"Мы обязательно в рабочем порядке обратимся в МИД с этим вопросом и предоставим всю информацию для авторов поручения", - сказала Журова во вторник на заседании Думы.

Так она прокомментировала соответствующее протокольное поручение депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду" Михаила Делягина и Олега Нилова.

В поручении изложена просьба к комитету Госдумы по международным делам запросить у министерства иностранных дел РФ его "позицию о возможности и порядке прекращения соблюдения запрета на использование рабочей силы из КНДР с дальнейшим восстановлением режима организованного доступа и привлечения работников КНДР к строительным и иным объектам на территории РФ".

Там же отмечается, что РФ прекратила привлечение граждан КНДР для работ на своей территории в 2017-м году в соответствии с решением ООН.