Умер Борис Моисеев

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный артист России, певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни, сообщила певица Алла Пугачёва.

"Любимый мой Бориска. Преданный друзьям и сцене человечище, хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай!" - написала Пугачёва на своей странице в соцсетях, опубликовав фотографию с Моисеевым.

Моисеев родился 4 марта 1954 года. Окончил Белорусское хореографическое училище,

Работал в Харьковском театре оперы и балета, начав с должности артиста и закончив хореографом-постановщиком. В 1975 году Моисеев начал работать в Каунасском Государственном музыкальном театре, а позже стал главным балетмейстером Государственного оркестра Литовской ССР "Тримитас". В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия".

Широкую известность получил как певец, его дискография насчитывает десять альбомов, в частности, "Дитя порока", "Просто Щелкунчик", "Чужой", "Любимый человек", "Ангел". Многократный лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".