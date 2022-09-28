Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Четырнадцать человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших в результате детонации боеприпаса в Валуйках.

"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести", - написал глава региона.

Гладков отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим уже оказывается.

На месте произошедшего работают оперативные службы.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Росстат сообщил об инфляции в 0,08% с 20 по 26 сентября

TotalEnergies предупредила о риске прекращения платежей из России

Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Минфин оценил в 0,5 трлн рублей переходящие бюджетные остатки в 2022 году

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

Россия намерена созвать заседание СБ ООН из-за инцидентов с "Северными потоками"

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Дополнительные изъятия у "Газпрома" через НДПИ составят 50 млрд рублей в месяц

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Врачей призвали формировать у женщин установки на создание многодетной семьи

Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики

Власти Северной Осетии ограничили въезд легковых авто на территорию республики
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });