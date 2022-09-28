Четырнадцать человек пострадали при детонации боеприпаса в Белгородской области
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пострадавших в результате детонации боеприпаса в Валуйках.
"Из-за человеческого фактора произошла детонация боеприпаса в Валуйском городском округе, есть пострадавшие - 14 человек. Ранения различной степени тяжести", - написал глава региона.
Гладков отметил, что вся необходимая медицинская помощь пострадавшим уже оказывается.
На месте произошедшего работают оперативные службы.