Самолет с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Главы Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик прибыли в Москву в среду вечером, сообщил заместитель главы херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов.

"Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская Народные республики собрались в Москве для принятия исторического решения", - написал Стремоусов в телеграм-канале, опубликовав совместное фото с руководителями регионов на фоне самолета.

На снимке запечатлены, помимо Стремоусова, глава ДНР Денис Пушилин, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо и другие.

Накануне главы Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР заявили, что прибудут в Москву по итогам референдума по вхождению регионов в состав России.