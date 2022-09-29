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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Четыре человека погибли и восемь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Крупная автоавария произошла в четверг в Дагестане, есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

"В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека погибли, восемь получили травмы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, на федеральной трассе грузовик из-за отказа тормозов столкнулся с пассажирским микроавтобусом и еще несколькими автомобилями.

Дагестан
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