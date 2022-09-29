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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Российские военные за сутки сбили два боевых самолёта ВСУ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что за сутки сбили два боевых самолёта Вооруженных сил Украины.

"Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга Николаевской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

По его данным, средствами противовоздушной обороны поражены восемь беспилотных летательных аппаратов.

"Кроме того, уничтожены в воздухе семнадцать снарядов американских реактивных систем залпового огня "HIMARS" и одна противорадиолокационная ракета "HARM" производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон", - сообщил представитель ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 307 самолетов, 155 вертолетов, 2107 беспилотных летательных аппаратов, 377 зенитных ракетных комплексов, 5147 танков и других боевых бронированных машин, 855 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3439 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5973 единицы специальной военной автомобильной техники", - заявил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 29 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны ДНР Николаевская область
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