Совет при президенте не поддержал проект закона об изъятии ребенка из семьи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал проект закона о регулировании порядка и последствий отобрания ребенка при возникновении непосредственной угрозы его жизни или здоровью, заявил в четверг председатель Совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Речь идет о проекте закона группы сенаторов РФ, в частности Елены Мизулиной и депутатов Госдумы (157281-8), которая предлагает внести поправки в Семейный кодекс РФ. Законопроект предполагает внесение изменений и дополнений в части СК РФ, касающейся законодательного регулирования порядка и последствий отобрания ребенка при возникновении непосредственной угрозы его жизни или здоровью.

"По мнению Совета, он содержит большое количество противоречий и неточностей, которые могут только усугубить положение ребенка и подвергнуть его жизнь и здоровье большей опасности", - сказал журналистам по итогам заседания Совета Павел Крашенинников.

Так, по его словам, вопросы Совета вызвало применение такой "временной меры защиты ребенка", как передача его родственникам или иным лицам. Предлагается наделить полицию полномочием по административному изъятию ребенка из семьи и передаче его на попечение родственникам или иным предусмотренным в законе лицам. При этом для передачи ребенка родственнику последнему достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Однако законопроектом не учитывается, что родство ребенка и претендующего на его воспитание лица не может быть установлено путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, отметил Крашенинников.

По его мнению, неясен и правовой статус этого лица - "оно не рассматривается в проекте как опекун или попечитель ребенка, но вместе с тем обеспечивает "представительство его законных интересов а также несет ответственность, предусмотренную для родителей/законных представителей административным и уголовным законодательством".

"По мнению Совета, проект по-прежнему страдает существенными юридико-техническими недостатками и характеризуется низким качеством лингвистической проработки. Он насыщен внутренними противоречиями и в то же время остается фрагментарным. Его направленность на защиту прав родителей и пренебрежение интересами ребенка внушают тревогу за состояние правовой защищенности детей", - также отметил Крашенинников.

Он также обратил внимание, что "разработчики проекта предлагают существенно ограничить полномочия органов опеки и попечительства или даже исключить их из системы защиты прав детей, при этом создание новой, альтернативной административной или судебной модели в законопроекте не предполагается".

"Проект закона не может быть поддержан Советом", - сказал Крашенинников