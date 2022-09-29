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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Фонд президентских грантов поддержит НКО, которые помогают семьям участников СВО

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов создаст направление, в рамках которого предусмотрена поддержка некоммерческим организациям, оказывающим помощь семьям участников специальной военной операции, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он выступил в четверг на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

"Сегодня есть еще одно важнейшее направление помощи и поддержки от гражданского общества, от некоммерческих организаций - это семьи участников специальной военной операции (...). Мы сегодня тоже приняли решение создать еще одно направление фонда президентских грантов - это поддержка тех некоммерческих организаций, которые будут оказывать помощь семьям участников СВО", - сказал Кириенко.

По его словам, это отдельное направление - предусмотрен отдельный прием заявок, которые можно будет подать до 31 октября.

Кириенко отметил, что эти проекты, в том числе предусматривают психологическую помощь, поддержку детей, необходимую помощь семьям.

"У каждого человека, у каждой общественной организации сегодня есть возможность принять свое участие, внести свой вклад в поддержку людей, вклад в победу", - подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Сергей Кириенко
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