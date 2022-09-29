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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Около 500 проектов НКО по итогам спецконкурса получат президентские гранты на общую сумму более 3 млрд руб.

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Фонд президентских грантов определил победителей специального конкурса 2022 года - ими стали около 500 проектов некоммерческих организаций, которые связаны с оказанием помощи жителям Донбасса; в общей сложности, они получат более 3 млрд рублей, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Сейчас у нас голосование завершилось. Признано победителями 493 проекта, это почти каждый четвертый из поступивших проектов, 23%. Это довольно высокий процент", - сказал Кириенко в четверг на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества.

По его словам, 2 млрд на эти 493 проекта выделяется из фонда президентских грантов специальным решением президента России. Еще 1 млрд 300 млн рублей - стороннее финансирование. В общей сложности на эти проекты будет направлено 3 млрд 300 млн рублей.

Кириенко отметил, что среди победителей - проекты НКО из ЛНР и ДНР, а также российских некоммерческих организаций, которые реализуются на этих территориях, а также направлены на помощь беженцам на территории России.

Первый замглавы администрации президента сообщил, что в этом специальном конкурсе наиболее активное участие приняли организации из Ростовской, Белгородской, Воронежской областей, Крыма, а также Башкортостана и Москвы. При этом в Москве часто не только московские организации, но и общероссийские.

"Все эти проекты были направлены только на помощь жителям этих территорий, находятся ли они там или они временно находятся на территории РФ", - уточнил Кириенко.

На специальный конкурс этого года был подан 2 141 проект. Принимались социальные проекты, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса, людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, получившим травмы, а также уязвимым группам, на жизни которых отразились введенные против России санкции. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 октября.

Этот конкурс внеплановый, он стал уже третьим в 2022 году. Два плановых конкурса были проведены до 10 июня, и, таким образом, за первое полугодие поддержку уже получил 3 тыс. 831 социально значимый проект на общую сумму 7,8 млрд рублей.

Сергей Кириенко
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