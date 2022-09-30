Белорусский премьер в понедельник проведет переговоры с Мишустиным в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 3 октября совершит визит в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе белорусского Совмина в пятницу.

"В понедельник планирую встретиться с коллегой - председателем правительства Российской Федерации в составе расширенной делегации для того, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестиционных проектов, синхронизации нашей промышленной политики и ряд других вопросов, которые являются злободневными для Беларуси и России", - приводит пресс-служба слова Головченко.