ЦБ РФ указанием ввел с 1 октября стандартные требования к страхованию заемщиков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Указанием Банка России с 1 октября 2022 года установлены единые стандарты минимальных требований при страховании рисков заемщиков в потребительском и ипотечном кредитовании, они отменят индивидуальные подходы страховщиков к наполнению и условиям действия таких полисов.

Указание распространяется на страховщиков, банки и микрофинансовые организации. Оно устанавливает требования к содержанию полисов страхования жизни и здоровья заемщиков, а также к порядку информирования заемщиков. Для этого им должен выдаваться ключевой информационный документ (КИД).

"КИД даст заемщику информацию о страховом покрытии, основаниях для отказа в выплате, сумме возврата премии при досрочном отказе от страхования, и это позволит потребителю принимать обоснованное решение о приобретении полиса", - считают в Банке России.

Документ должен содержать информацию о страховой премии по договору, подлежащей уплате, о перечне рисков (с разделением на значимые для кредита и дополнительные), о порядке страховых выплат, о пакете документов на выплату, о порядке досрочного расторжения договора, об обязанности осуществлять очередной взнос по договору в течение 30 дней и праве кредитора в противном случае пересмотреть ставку по займу. Кроме того, заемщика при оформлении кредита должны проинформировать о праве на бесплатное досудебное урегулирование споров со страховщиком. Заемщик должен информироваться о "периоде охлаждения" и праве расторгнуть договор страхования, вернуть уплаченную премию без потерь в течение 14 дней с момента заключения договора.

"Срок страхования не может превышать срок потребительского кредита, страховая сумма равна основному долгу по договору, при расчете не учитывается размер процентов за использование кредита", - говорится в указании ЦБ.

Исключениями из порядка выплат в договорах страхования рисков заемщиков считаются доказанные события, связанные с алкогольным, наркотическим, а также токсическим опьянением, иных исключений нет.

Положения документа распространяются на индивидуальные договоры страхования, а также на коллективные договоры страхования заемщиков, где сторонами договора выступают банки и страховщики, а заемщики присоединяются к действующим договорам.

Одновременно указание ЦБ определяет порядок информирования заемщиков финансовыми организациями об основных положениях полиса о правах и обязанностях страхователей.

Комментируя "Интерфаксу" введение новых стандартов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин сказал, что "с этой даты предложенные регулятором стандарты договоров страхования заемщиков в потребительском и ипотечном страховании будут едиными для всех банков и страховщиков, микрофинансовых организаций на всей территории страны, они придут на смену практике применения индивидуальных подходов при наполнении страховых полисов заемщиков. Это ключевое изменение действующей практики заложено документом".

Кроме того, новацией следует считать введение принципа "единого окна". "Это означает, что заемщики теперь смогут по любым вопросам, связанным с кредитным страхованием, обращаться не только к страховщику, но и в непосредственно выдавший кредит банк - как по вопросам получения страховой выплаты, так и по вопросам досрочного расторжения договора страхования", - отметил он.

В других видах добровольного личного страхования предложенные единые стандарты не применяются, отмечается в указании ЦБ.