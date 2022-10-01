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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Более 16 тыс. жителей Донбасса приняла за сутки Ростовская область

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Через пункты пропуска в Ростовскую область с территории Донбасса за последние сутки прибыли более 16 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального погрануправления ФСБ в пятницу.

"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекли свыше 16 тысяч граждан", - говорится в пресс-релизе.

Сутками ранее границу пересекли более 14,5 тыс. человек.

Ростовская область Донбасс
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