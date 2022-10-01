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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем

Путин в поздравлении Си Цзиньпину отметил готовность России к тесному диалогу с Китаем
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования КНР и пожелал счастья и процветания китайским гражданам.

"Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - говорится в поздравительной телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

"Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам", - отмечается в поздравлении.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики", - говорится в телеграмме.

КНР
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