Более 6,3 млрд руб. получат Камчатский край и Тверская область на развитие туристических кластеров

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении более 6,3 млрд рублей в Камчатский край и Тверскую область для создания дорожной инфраструктуры и развития туристических кластеров 2022-2024 годов, сообщает сайт правительства РФ.

"Из общей суммы 5,5 млрд будет направлено в Камчатский край. Средства позволят построить автомобильную дорогу протяженностью 32 км, которая соединит поселок Термальный и туристический кластер "Три вулкана", - говорится в сообщении кабмина на сайте.

"Остальные средства - 835 млн рублей - помогут построить транспортную развязку на пересечении региональной дороги "Москва - Санкт-Петербург" - Конаково - Иваньково и федеральной трассы М-10 "Россия" в Тверской области, - отмечается в сообщении. - Это обеспечит доступность различных объектов туристической инфраструктуры Конаковского района".

Субсидии будут предоставлены в рамках государственной программы "Развитие туризма".