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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

В КБР ликвидировали двоих подозреваемых в особо тяжких преступлениях

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кабардино-Балкарии ликвидированы двое подозреваемых в особо тяжких преступлениях, открывших стрельбу по полицейским, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня днем в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при обследовании лесного массива вдоль железнодорожного полотна сотрудниками ГУ МВД России по СКФО и Управления Росгвардии по КБР обнаружены двое граждан, подозреваемых в причастности к особо тяжким преступлениям. Они открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем злоумышленники были ликвидированы", - рассказала она журналистам.

Волк отметила, что представители силовых структур не пострадали.

На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и предмет, конструктивно схожий с самодельным взрывным устройством.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники органов безопасности.

Материалы по факту применения насилия в отношении представителей власти будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

КБР Кабардино-Балкария МВД РФ
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