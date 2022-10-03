Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Путин поручил расширить функционал Госуслуг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил расширить функционал портала Госуслуг, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения", - говорится в перечне поручений по итогам совещания президента с членами правительства.

Кроме того, к функционалу должна добавиться возможность размещения на едином портале Госуслуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

Как ожидается, граждане также смогут давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с помощью портала Госуслуг.

Данное поручение должно быть исполнено до 15 ноября 2022 года.

Владимир Путин Госуслуги
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю снизился на 30%

В Северной Осетии заявили об отсутствии очередей из легковых машин на границе с Грузией

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS

Роскомнадзор проведет проверку после утечки персональных данных клиентов DNS
Военная операция на Украине

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности

Что произошло за день: воскресенье, 2 октября

Умер обвинявшийся в госизмене ученый Валерий Митько

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО

Минобороны РФ сообщило о подготовке резервистов и добровольцев в тыловых районах СВО

В Думу внесены проекты законов о ратификации договоров о принятии в состав РФ новых регионов

Более 180 повесток о мобилизации вручили на границе с Грузией в Северной Осетии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });