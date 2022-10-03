Путин поручил расширить функционал Госуслуг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил расширить функционал портала Госуслуг, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определенных жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения", - говорится в перечне поручений по итогам совещания президента с членами правительства.

Кроме того, к функционалу должна добавиться возможность размещения на едином портале Госуслуг перечня согласий на обработку персональных данных, которые были даны гражданами органам и организациям, в том числе при получении государственных, муниципальных и коммерческих услуг.

Как ожидается, граждане также смогут давать согласие на обработку персональных данных и отзывать такое согласие с помощью портала Госуслуг.

Данное поручение должно быть исполнено до 15 ноября 2022 года.