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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Приобрести доллары или евро хотели бы 13% россиян

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Каждый восьмой россиян (13%) при наличии возможностей хотел бы приобрести наличные доллары или евро. Причем среди молодёжи 18-24 лет такое желание есть у каждого пятого (21%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Исследование показывает, что чем старше респонденты, тем реже у них возникает желание купить наличные доллары или евро: если среди россиян 25-34 лет о такой покупке задумываются 19% опрошенных, то среди сограждан 35-44 лет таковых 15%, среди участников опроса в возрасте 45-59 лет этот показатель находится на уровне 13%, среди россиян от 60 лет - 6%.

В свою очередь 80% россиян не хотят покупать наличные доллары или евро, среди участников опроса от 60 лет таковых оказалось 88% респондентов.

Всероссийский телефонный опрос был проведён 2 сентября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ
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