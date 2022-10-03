Проект нового аэропорта в Омске оценили в 36 млрд рублей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Новый аэропорт для Омска - "Омск-Федоровка" - планируется построить на концессионной основе, проект оценивается более чем в 36 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Губернатор региона Александр Бурков обсудил этот проект в Совете Федерации с председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым.

"Александр Бурков подчеркнул, что Омску крайне нужен новый аэропорт. Его строительство запланировано в рамках концессионного соглашения. Стоимость проекта составляет более 36 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом глава региона уточнил, что на реализацию проекта из федерального бюджета потребуется порядка 17 млрд рублей. Средства необходимы для строительства аэродрома и создания аэродромной инфраструктуры - взлетной полосы и радиолокационной системы. Остальную сумму, по его словам, готовы инвестировать частные компании.

"Из-за того, что в настоящее время действующий аэропорт находится в черте города, мы не смогли дать разрешение на строительство школы, поскольку она попадала в седьмую подзону приаэродромной территории. Были случаи, когда транспортная прокуратура по этой же причине пыталась остановить строительство детского сада, который уже был на 95% построен", - цитирует пресс-служба губернатора.

По его словам, вынос аэропорта за черту города необходим региону как с точки зрения экологии и безопасности, так и для увеличения пассажиро- и грузопотока.

"Что касается грузоперевозок из Китая, то Омск имеет самую лучшую ортодромию (линия кратчайшего расстояния между двумя точками на земной поверхности - ИФ), если лететь в западную часть России. В этом смысле аэропорт нужен не только Омской области, но и стране в целом. Этот проект мы хотим включить в комплексный план развития магистральной инфраструктуры", - подчеркнул по итогам встречи Бурков.

Как сообщается, ранее на открытии спорткомплекса "G-Drive Арена" в Омске проект строительства нового аэропорта поддержал помощник президента России Игорь Левитин.

"С точки зрения развития транспортной инфраструктуры региона надо делать хороший аэропорт. Если мы претендуем на проведение мероприятий высокого уровня, то воздушная гавань области должна быть достойной. Логистика сейчас разворачивается на Восток, а Омская область как раз является транзитным регионом на пути в Казахстан и Китай. В этом смысле аэропорт и Северный обход - ключевые проекты, которые необходимо обязательно реализовать в обозримой перспективе", - отмечал Левитин.

В конце минувшего года Омская область подала заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 13,8 млрд рублей на строительство нового аэропорта.

"Омск-Федоровка" – аэропорт в 27 км от Омска, строительство которого было начато в 1982 году и законсервировано в начале 1990-х. Представляет собой комплекс недостроенных зданий и сооружений. Новый аэропорт планировалось ввести вместо действующего – "Омск-Центральный", который находится в черте города.

В последние годы интерес к проекту реконструкции "Омск-Федоровки" проявляли холдинги "Новапорт" и "Аэропорты регионов". В том числе обсуждалась схема концессионного соглашения.