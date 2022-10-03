Минобороны РФ заявило об отражение атак ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - На направлении Золотая Балка, Александровка армия Украины вклинилась в глубину обороны, российские войска заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж, наносят удары по противнику, заявили в Минобороны РФ.

"Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в понедельник.

По его словам, потери украинских военных в этом районе составили около 130 человек личного состава и 23 единицы военной техники.

"На Николаевском и Андреевском тактических направлениях все атаки ВСУ успешно отражены. В результате удара ВКС России по подразделениям 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожено до 60 боевиков и семь единиц военной техники", - заявил Конашенков.