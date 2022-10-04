Сенаторы рассмотрят законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на пленарном заседании во вторник рассмотрит федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Кроме того, в повестке - законы о ратификации договоров об образовании в составе РФ этих новых субъектов.

Сенаторы также рассмотрят законы о "кредитных каникулах" для участников специальной военной операции, о дополнительных гарантиях трудовых прав мобилизованных.