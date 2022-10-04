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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Более 12 новых комплексов системы контроля космического пространства развернут в РФ до 2025 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российские военные до 2025 года получат более 12 новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов для обнаружения космических объектов, сообщили в Минобороны РФ.

"До 2025 года на территории России планируются развернуть более 12 новых оптико-электронных и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов", - говорится в сообщении.

"Первый лазерно-оптический комплекс нового поколения успешно выполняет задачи боевого дежурства по контролю космического пространства на территории Алтайского края", - сообщили военные.

В Минобороны РФ отметили, что в настоящее время в воинских частях Главного испытательного космического центра эксплуатируется более 300 современных и модернизированных средств управления космическими аппаратами.

"В целом для переоснащения соединений и воинских частей космических войск перспективными образцами вооружения в настоящие время ведутся около 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - сообщает ведомство.

Минобороны
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