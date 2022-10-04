Полиция задержала подозреваемых в шантаже топ-менеджеров госкорпораций

По версии следствия, они вымогали деньги за удаление дискредитирующих публикаций

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники управления "К" МВД России задержали администраторов и владельцев сети телеграм-каналов, подозреваемых в публикации заказных материалов, дискредитирующих предпринимателей, топ-менеджеров госкорпораций и высокопоставленных чиновников, сообщил пресс-центр МВД.

По версии следствия, подозреваемые шантажировали своих жертв, вымогая у них деньги "в крупном и особо крупном размере".

Общее число подписчиков созданных фигурантами дела телеграм-каналов следствие оценило в 900 тысяч. Как считают в МВД, в этих каналах публиковались заказные материалы с ложной и дискредитирующей информацией.

"За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно", - заявили в МВД.

По фактам возбуждены уголовные дела о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК). Подозреваемые - 50-летний житель Москвы, его сын и уроженец Ульяновска - арестованы. У них дома при обысках изъяли электронные устройства, записные книжки и другие улики.