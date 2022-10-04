Эксперт оценила в 22,5 года средний срок ожидания муниципальных квартир очередниками

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Срок ожидания жилья на муниципальном учете в России составляет в среднем 22,5 года, заявила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.

"Вот 3,4 млн семей состоят на различных учетах. В том числе, по данным Росстата, это уже на начало 2022 года данные, 2,1 млн семей состоят на муниципальном учете. Средний срок ожидания в прошлом году составил 22,5 года", - сказала Косарева на заседании общественного совета при Минстрое РФ.

По словам Косаревой, в предоставлении жилищной поддержки в России нуждаются почти 7 млн семей, из которых чуть более 4 млн ждут ее годами по накопленным обязательствам.

Она заявила о необходимости создания единого персонифицированного учета граждан, нуждающихся в жилищной поддержке. Косарева уточнила, что отсутствуют данные о том, сколько очередников постановлены на учет до 1 марта 2004 года и сколько после этого, потому что изменились принципы постановки на учет.

По данным Косаревой, в 2017 году объем государственных и муниципальных обязательств оценивался в 9 трлн рублей, из которых 7,3 трлн - накопленные обязательства перед теми, кто стоит на учету, остальное - ежегодные обязательства.

"Представляется такое решение, которое можно было бы принять уже сегодня: предоставить право субъектам Федерации установить целую линейку форм жилищной поддержки, которой могли бы воспользоваться очередники по желанию в обмен на то, чтобы не ждать 22 года, а получить поддержку сейчас. Это и частичные субсидии на приобретение жилья, льготный ипотечный кредит, жилое помещение по договору некоммерческого найма, земельный участок для ИЖС, обеспеченный, конечно же, инфраструктурой, другие формы", - предложила Косарева.

Она призвала "придумать что-то", чтобы очередники ждали не более 5 лет.