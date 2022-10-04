Экс-гендиректора НПО им.Лавочкина приговорили к 7,5 годам за мошенничество

Другой фигурант дела, адвокат Третьяков получил семь лет колонии

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд Московской области назначил семь с половиной лет колонии общего режима бывшему генеральному директору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому за особо крупное мошенничество, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Приговором суда Лемешевскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - сообщили агентству в суде во вторник.

Другой фигурант дела – председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорь Третьяков – приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей.

Руководителю дирекции правового обеспечения НПО им. Лавочкина Екатерине Аверьяновой суд назначил шесть лет колонии со штрафом 300 тыс. рублей.

Фигуранты были взяты под стражу в зале суда.

Как ожидается, приговор будет обжалован защитой осужденных.

Все трое признаны виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты похитили порядка 330 млн руб. госкорпорации "Роскосмос" путем заключения фиктивных договоров с адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО.

Фигуранты были задержаны в 2018 году. Никто из них вину не признал.