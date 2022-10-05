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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:12

Энергопотребление в РФ в сентябре выросло на 0,4%

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России в сентябре составило 85,2 млрд кВт.ч, что на 0,4% больше показателя сентября 2021 года, сообщил "Системный оператор".

В частности, в единой энергосистеме оно составило 84 млрд кВт.ч (также +0,4%).

Производство электроэнергии по России в целом составило 85,9 млрд кВт.ч (-1,5%), в ЕЭС - 84,6 млрд кВт.ч (также -1,5%).

Традиционно основную нагрузку по обеспечению спроса в ЕЭС несли тепловые электростанции с выработкой 45,5 млрд кВт.ч (+2,4 %). ГЭС произвели 14,5 млрд кВт.ч, сократив производство на 17,1%, АЭС - 18,4 млрд кВт.ч (+1,4%). Выработка электростанций промышленных предприятий увеличилась на 4%, до 5,6 млрд кВт.ч.

Максимум потребления мощности в ЕЭС был зафиксирован 28 сентября и составил 130,17 ГВт, что больше максимума сентября 2021 года на 0,9%.

За январь-сентябрь энергопотребление в целом по России составило 819,2 млрд кВт.ч (+1,8%), в ЕЭС - 806,8 млрд кВт.ч (также +1,8%). Выработка по России достигла 831,1 млрд кВт.ч (+1,1%), в ЕЭС - 818,7 млрд кВт.ч (также +1,1%).

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