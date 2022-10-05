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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

КС РФ вышел из Всемирной конференции по конституционному правосудию

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России во вторник объявил о прекращении своего членства во Всемирной конференции по конституционному правосудию (ВККП), сообщается на сайте суда в среду.

"Это решение принято в связи с тем, что площадка ВККП, вопреки принципам ее устава, используется для того, чтобы сделать Конституционный суд РФ объектом политизированной антироссийской оценки сообществом конституционных судов и эквивалентных институтов и подвергнуть его санкции за правовые позиции, выраженные при осуществлении своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичные обстоятельства заставили КС в марте 2022 года также по своей инициативе выйти из Конференции европейских конституционных судов.

"Конституционный суд РФ подтвердил свою приверженность тем целям и ценностям, ради которых ВККП была изначально образована, и засвидетельствовал свое уважение тем ее членам, которые не занимают антироссийскую позицию", - говорится в сообщении.

V Конгресс Всемирной конференции по конституционному правосудию проходит с 4 по 7 октября в Индонезии.

КС РФ
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