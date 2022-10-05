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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:08

МВД предложило присвоить автомобильные коды 80, 81, 84 и 85 новым регионам РФ

МВД предложило присвоить автомобильные коды 80, 81, 84 и 85 новым регионам РФ
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В МВД России предложили закрепить цифровые коды 80, 81, 84 и 85 за новыми субъектами страны.

"В связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей МВД России подготовлены изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 г. № 766 "О государственных регистрационных знаках транспортных средств", - говорится в сообщении на сайте пресс-центра МВД.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, ведомство предлагает закрепить код 80 за автомобилями ДНР, 81 - ЛНР, 84 - Херсонской области и 85 - для автомобилей Запорожской области.

Проект также предполагает исключение из перечня кодов дипломатических и консульских учреждений, закрепленных за ДНР и ЛНР, в связи с принятием республик в состав Российской Федерации.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

МВД РФ
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