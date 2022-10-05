Москва усомнилась в праве суда ООН рассматривать иск Украины против России

Возражения Москвы направлены в Международный суд ООН

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Россия подала в Международный суд ООН письменные возражения относительно наличия у него юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ, заявили в российском МИД.

"3 октября Российская Федерация представила в Международный Суд ООН письменные возражения против наличия у него юрисдикции рассматривать по существу поданный Киевом в феврале иск против нашей страны по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года", - говорится в сообщении ведомства.

В документе разъясняется, что "претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP.

"К этим вопросам упомянутая Конвенция не имеет никакого отношения", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД добавили, что Конвенция 1948 года была выбрана Украиной в качестве основания для подачи иска "потому, что это - единственный международный договор с участием как России, так и Украины, который допускает обращение в упомянутый суд и при этом не содержит требования об обязательном досудебном этапе урегулирования спора".