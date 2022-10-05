Подписан указ об опубликовании текста Конституции России с изменениями

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста российской Конституции страны с изменениями после присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В первую часть статьи 65 Основного закона должны быть внесены изменения, связанные с принятием в России конституционных законов о включении в состав России четырех новых территорий. Путин подписал эти законы 4 октября.