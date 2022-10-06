Четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей в Омской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на трассе Омск-Тюмень с участием грузового и двух легковых автомобилей, в котором погибли четыре человека, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по региону в четверг.

Авария произошла в Любинском районе на 549 км трассы около 7:30 по местному времени (4:30 мск).

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Datsun (...) выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем DAF. Следовавшая за Datsun "Волга", несмотря на экстренное торможение, не смогла избежать столкновения", - говорится в сообщении.

В результате водитель Datsun и три его пассажира скончались на месте происшествия.

Расследование обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура области. В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении по этому факту уголовного дела по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).