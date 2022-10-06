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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:29

Авиакомпания "Россия" переведет несколько рейсов из "Шереметьево" во "Внуково"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия", базовым аэропортом в Москве которой является "Шереметьево", с ноября начнет выполнять несколько внутренних рейсов из "Внуково".

Согласно сообщению перевозчика, из "Шереметьево" во "Внуково" будут переведены рейсы в Екатеринбург и Челябинск. Кроме того, будет запущено новое для "России" направление с вылетом из Москвы – в Казань.

В зимнем расписании полеты по этим трем направлениям будут выполняться ежедневно на Airbus А319. Как отмечается, "Россия" продолжит расширять маршрутную сеть из "Внуково".

Несколько лет назад "Внуково" был базовым аэропортом в Москве для "России". Переводить рейсы в "Шереметьево" компания начала осенью 2018 года. "Шереметьево" является базовым для "Аэрофлота" – материнской компании "России".

Как сообщалось, третья авиакомпания группы "Аэрофлот" – "Победа" – в ноябре переведет часть московских рейсов из "Внуково" в "Шереметьево".

Шереметьево Внуково
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